Troiano: “Bene i nuovi incentivi alle imprese”

In merito agli incentivi alle aziende e ai professionisti, per l’acquisto di beni strumentali nuovi attraverso il meccanismo del credito di imposta utilizzabile, in alcuni casi, in maniera immediata e inclusi nella Legge di Bilancio 2021, la parlamentare pugliese Francesca Troiano, componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati sottolinea: “ Si tratta di una serie di agevolazioni per investimenti di attività produttive ubicate in Italia, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, che effettuano acquisti di beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022. Si possono acquisire beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, oltre a software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali oltre a beni ordinari. L’incentivo è applicato anche per contratti di locazione finanziaria, per i quali viene considerato il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni concessi in leasing. Un passo importante da parte del Governo – conclude Francesca Troiano – per un serio rilancio dell’economia: un’operazione indispensabile per risollevare le attività produttive da uno dei periodi più difficili dal dopoguerra”.