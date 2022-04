Troiano: “Arcivescovo disponibile a sostenere il No al progetto Energas”

Appuntamento importante con l’arcivescovo Franco Moscone per discutere insieme sulla vicenda EnerGas, sulla condizione di sviluppo dell’area manfredoniana e riflettere riguardo una battaglia da mettere in atto contro il riciclaggio.

E’ stato un appuntamento cordiale, abbiamo condiviso le difficoltà, ma anche le opportunità di una comune difesa di Manfredonia.

L’arcivescovo si è reso disponibile a sostenere fino in fondo il #No al progetto EnerGas e ha apprezzato molto le iniziative parlamentari che abbiamo saputo mettere in campo in questi mesi. E’ dal mese di novembre che alcune azioni parlamentari si sono messe in moto e a gennaio c’è stata un’ulteriore accelerazione per il progetto EnerGas.



Continueremo a vigiliare stando in allerta, uniti ai cittadini di Manfredonia, per ribadire il nostro #No al progetto EnerGas.

Francesca Troiano