Troiano: “A Manfredonia i marittimi non si scoraggiano, varata la Diadema”

L’onorevole sipontina Francesca Troiano parlando delle attività produttive legate al mare sul territorio della Capitanata, sottolinea: “E’ di questi giorni la notizia del varo del peschereccio Diadema, costruito interamente in zona, un’imbarcazione di quasi venti metri, del tutto innovativa frutto dell’ingegno dei nostri cantieri, realizzata in vetroresina e fibra di carbonio grazie all’elaborazione del progetto di realtà partenopee. Tra qualche mese, grazie al completamento degli allestimenti, per quanto riguarda la strumentazione, il peschereccio prenderà il largo. Si tratta di una ventata di speranza e propositività: c’è bisogno di far ripartire il lavoro e l’economia delle nostre terre, per questo motivo, plaudo all’iniziativa di chi, nonostante la crisi innescata dalla pandemia, ha deciso di mettersi in gioco per il bene della collettività”.