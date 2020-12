Trivelle, Gatta: “Difendiamo la Puglia dalle multinazionali del petrolio”

“Ci sono battaglie che vanno condotte con spirito di coesione di tutta la comunità e la battaglia contro le trivelle è certamente una di quelle: dobbiamo lottare, ancora oggi, contro le multinazionali del petrolio e contro i poteri forti che le sostengono dentro e fuori anche dalle istituzioni nazionali”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta.



“Non ci stiamo – aggiunge – ad assistere impotenti alla rovina del mare Adriatico. Un mare che rappresenta una ricchezza paesaggistica straordinaria, ma anche economica per la pesca e per il turismo. Un patrimonio che abbiamo il dovere di preservare per le future generazioni.

In queste ore, purtroppo, -conclude Gatta- incombe il rischio di una ripresa delle attività di ricerca di idrocarburi nei nostri mari e la Puglia deve farsi sentire affinché il governo nazionale non calpesti la volontà della nostra popolazione, già chiaramente espressa negli anni passati, di tutelare un patrimonio inestimabile che verrebbe distrutto solo per coprire l’1% del fabbisogno energetico nazionale”./comunicato