Triplete Sweet Point-Eurobet nella Gazzetta Football League 2019/20

Si è conclusa lunedi 28 settembre l’edizione sipontina della Gfl 2019/20 organizzata dall’A.S.D Lala Manfredonia disputata al Centro Sportivo Eden.

Una stagione alquanto burrascosa condizionata inevitabilmente dal Covid-19 ma comunque portata a termine grazie all’impegno e dedizione degli organizzatori e alla partecipazione sempre molto attiva del calcio amatoriale manfredoniano.



Ad aggiudicarsi l’en plein della Gazzetta Football League è stato lo Sweet Point di Cristian Alborea, capitanato da Ivan Romito (ex capitano Manfredonia calcio), la squadra ha vinto tutte le categorie della competizione superando nelle ultime due combattutissime finali il Real Siponto di Vittorio Telera a C5 e la sorpresa del torneo Punto Auto/Cunto a C6 dove si è distinto il giovane Kevin Guerra (ex Cittadella); capocannoniere in tutte le categorie il bomber di Mattinata Andrea Trotta.



Le fasi nazionali del torneo sono previste nella prossima primavera con location ancora da stabilire mentre oggi inizieranno i campionati della stagione 2020/2021, potrete seguirli attraverso la pagina Facebook ed Instagram ‘Lala Manfredonia’.