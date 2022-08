Tricarico sulla diatriba delle Piazze: “Una tradizione statica, sclerotica rischia di diventare un impedimento allo sviluppo”

Tradizione è trasmissione, consegna, ma qualcosa di vivo che si arricchisce e – perché no? – si corregge.

Nicola Tricarico

Una tradizione statica, schlerotica rischia di diventare un impedimento allo sviluppo (si è fatto sempre così!) ed essere essa stessa tradimento (la radice è identica) della “consegna” di un popolo. In concreto, per esempio, l’uso di piazza Giovanni XXIII per spettacoli “leggeri”, tra l’altro fortemente stigmatizzato, nei suoi albori, dall’arcivescovo Andrea Cesarano, non è sempre appropriato.

La piazza è stata usata invece, ora è il caso di dire “per tradizione”, per i concerti di musica classica – il più apprezzato è stato, nel 2000, quello dell’orchestra russa Udmurtia e della Corale polifonica Stella Maris “G.F.Haendel” di Manfredonia – (si veda la foto della pagina del programma allegata). Si potrebbero prevedere anche musical come quelli preparati dall’associazione “Dare” di Mattinata, diretta da Giancarlo Tedeschi (https://www.mattinata.it/eventi/musical-dedicato-a-te-signore-di-carlo-tedeschi/); ma anche esibizioni delle palestre di Manfredonia che preparano anche loro musical molto apprezzati; esibizioni delle parrocchie che nei Grest estivi hanno anch’esse messo su spettacoli coinvolgenti.

Insomma ce ne sarebbe abbastanza per chi volesse godersi la Festa “in santa pace”. E piazza Maestri d’ascia per chi ama il clamore e gli spettacoli “leggeri”. Insomma una festa per tutti (i gusti). Buona festa a tutti, comunque!

