Trent’anni di AcquaPark Ippocampo

L’Acquapark Ippocampo di Manfredonia, il primo parco acquatico a sorgere in Puglia (inaugurato il 29 luglio 1990), taglia l’importante traguardo del trentesimo anno di attività. Quella della famiglia Marzocca è stata un’idea illuminante e di successo per l’ampliamento dell’offerta turistica, puntando su un segmento molto in voga ed attrattivo ed è oggi uno dei pochi parchi acquatici aperti (tutti i giorni dalle 09.00 alle 18.00) ed operativi in questa estate post Covid. I festeggiamenti del 30° compleanno si svolgeranno domenica 9 agosto con eventi ed una lunga diretta radiofonica sulle frequenze di “Radio Gamma”.

Situato a pochissimi chilometri da Manfredonia e dalla maggior parte delle bellezze del Promontorio del Gargano, l’Acquapark Ippocampo si estende su una superficie di oltre 30.000 mq espandibili nei prossimi anni ed offre ai suoi visitatori diverse piscine e numerose attrazioni acquatiche come: il Toboga, il Multipista (scivolo a 3 corsie con ciambelloni), il Kamikaze alto 22 mt con un inclinazione da brivido, il Black Hole e l’adrenalinico SHOCK WAVE vincitore del premio della giuria degli oscar del divertimento PARKSMANIA AWARDS 2014.

Durante l’estate 2018 è stato installato il nuovissimo DOUBLE VORTEX, acquascivolo utilizzabile sia con ciambelloni singoli che con gommoni biposto, ricco di effetti luminosi colorati; anch’esso vincitore dell’ambito Premio della Giuria dei PARKSMANIA AWARDS 2018.

Caratteristica di questa divertentissima attrazione sono i suggestivi mega imbuti aperti, adatto alla famiglia e a chi si vuol far cullare dal divertimento estivo.

In questo parco acquatico, si ha la possibilità di trascorrere un’intera giornata avvincente e piena di relax e al tempo stesso divertimento.

Dispone di piscine riservate ai bambini (come la Baby Zone), aree relax e solarium, discoteca e la divertentissima pista per lo Schiuma party, tanto amata dai più giovani .

L’Acquapark Ippocampo possiede caratteristiche tali da rispondere alle esigenze di un pubblico molto diversificato, ovviamente la componente importante è lo spazio dedicato ai bambini che sono seguiti da personale esperto, sempre pronto e attento a garantirgli il massimo della sicurezza.

Inoltre, il parco acquatico è completato da ampie zone di sosta per il relax e punti ristoro dove gustare la genuina cucina tipica pugliese o gustarsi un buon caffè.



“L’idea venne a mio padre imprenditore edile per dare al territorio un’occasione di attrattività maggiore – racconta a ilsipontino.net Manuel Marzocca -. Nasce come piscina per i residenti del Villaggio Ippocampo ma in pochissimo tempo è diventata una vera e propria attrazione per decine di migliaia di persone. Ricordo bene ancora quei giorni dell’inaugurazione: la stampa ne parlò come l’atterraggio di un’astronave. Dopo trent’anni possiamo dire con felicità ed orgoglio di aver fatto divertire tre generazioni: quelli che erano i bambini degli anni ’90 ora sono a loro volta genitori di bimbi ed adolescenti. Tanti anche i vip nostri ospiti come Fred Bongusto e Tony Sperandeo”. Ma, la famiglia Marzocca guarda già al futuro. “Il lockdown ed il post Covid non hanno fermato la nostra voglia e desiderio di continuare a far divertire la gente in sicurezza ed investire su questo territorio. I risultati di questa prima parte di stagione, nonostante tutto, ci stanno dando ragione. E’ in programma l’ennesimo ampliamento del parco con una piscina ad onde ed altre attrazioni innovative, al fine di competere noi come azienda ed il territorio, con i competitor più importanti a livello nazionale. I trent’anni di attività sono un gran bel traguardo che ci ripaga di tanti sacrifici, ma per noi ogni giorno è un’occasione nuova per rendere felici e spensierate le persone”.