Trent’anni dall’omicidio Panunzio, il ricordo a Foggia

Trent’anni anni sono trascorsi da quella sera del 6 novembre del 1992 in cui venne ucciso Giovanni Panunzio, imprenditore edile della nostra città ucciso per aver “osato” ribellarsi e denunziare le richieste estorsive della “Società” foggiana.



Per non dimenticare l’impegno di Giovanni, domenica 6 novembre, alle ore 18:00, si terrà, presso la parrocchia dello Spirito Santo di Foggia, una Santa Messa, concelebrata da Don Luigi Ciotti, presidente di Libera.



Sarà importante esserci per essere accanto della famiglia del coraggioso imprenditore, nostro concittadino, e per fare nostro il suo impegno, per dire no alle mafie e a tutte le forme di sopraffazione e negazione di diritti.

Per approfondire la storia di Giovanni è possibile visitare il sito https://vivi.libera.it/storie-54-giovanni_panunzio



La cittadinanza tutta è inviata a partecipare.