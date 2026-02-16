Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga: feriti nel Vallese

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino sulla linea ferroviaria Frutigen-Briga, nel tratto compreso tra le stazioni di Goppenstein e Hohtenn, nei pressi dell’uscita della celebre galleria ferroviaria del Lötschberg. Il convoglio, un espresso regionale gestito dalla compagnia privata BLS, era partito poco dopo le 6 dalla stazione di Spiez, nel Cantone di Berna, ed era diretto verso Briga, città situata a pochi chilometri dal confine con l’Italia.

Treno deraglia in Svizzera: almeno 30 evacuati

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale del Vallese attraverso il proprio profilo ufficiale su X, circa 30 persone sono state evacuate dal treno nelle ore immediatamente successive all’impatto. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto nonostante le difficili condizioni meteo, hanno confermato la presenza di diversi feriti tra i passeggeri, anche se al momento non sono stati forniti dettagli sul numero esatto né sulla gravità delle lesioni riportate. Le autorità hanno precisato che ulteriori informazioni verranno diffuse nel corso della giornata, non appena le operazioni di soccorso e messa in sicurezza saranno completate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti mezzi di emergenza, personale sanitario e squadre tecniche delle Ferrovie federali svizzere (FFS).

Linea del Lötschberg chiusa: disagi fino a domani

L’impatto della valanga ha provocato danni significativi all’infrastruttura ferroviaria. Le FFS hanno comunicato che la tratta Frutigen-Briga resterà interrotta almeno fino alle ore 16 di domani, martedì 17 febbraio. “Sono da prevedere ritardi e cancellazioni”, si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della compagnia. Per limitare i disagi ai viaggiatori, sono stati attivati bus sostitutivi lungo il percorso interessato. Il quotidiano locale Le Nouvelliste precisa tuttavia che il trasporto auto attraverso il Lötschberg resta operativo, così come la strada di accesso alla valle del Lötschental. Goppenstein, la località dove si è verificato il deragliamento, è nota per essere il punto di carico e scarico delle navette ferroviarie che trasportano veicoli attraverso il tunnel alpino.

Rischio valanghe al livello 4 su 5: allerta massima

L’incidente si inserisce in un contesto meteorologico particolarmente critico per l’intera regione alpina. Secondo l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), il rischio valanghe nel Vallese è attualmente classificato al livello 4 su una scala di 5, un grado di pericolo che viene raggiunto solo per pochi giorni ogni inverno e che indica condizioni estremamente instabili del manto nevoso. Le abbondanti precipitazioni nevose delle ultime 48 ore, combinate con il forte vento in quota, hanno aumentato sensibilmente la probabilità di distacchi spontanei di masse nevose, soprattutto sui versanti esposti e nelle zone a ridosso delle infrastrutture di trasporto. Le autorità svizzere hanno invitato la popolazione e i turisti a evitare le aree fuoripista e a prestare la massima attenzione agli avvisi di allerta.

Un weekend nero sulle Alpi: valanghe anche in Italia e Austria

Il deragliamento in Svizzera si aggiunge a una serie di tragedie che hanno colpito l’arco alpino nel corso di questo fine settimana. In Italia, una valanga ha travolto quattro persone sopra Madesimo, in Lombardia: una di esse risulta ancora dispersa. Un bilancio ancora più drammatico si è registrato in Valle d’Aosta, dove tre sciatori hanno perso la vita in un fuoripista sopra Courmayeur dopo essere stati sepolti da una slavina.

Due snowboarder sono inoltre deceduti nel Tirolo austriaco in un episodio analogo. Le autorità di tutti i Paesi interessati raccomandano massima prudenza e invitano a consultare sempre i bollettini valanghe prima di intraprendere qualsiasi attività in montagna. Le indagini delle autorità svizzere sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ferroviario e verificare l’adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e prevenzione lungo la linea del Lötschberg. Seguiranno aggiornamenti.