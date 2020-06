Trenitalia “riattiva” il Foggia-Manfredonia

Send an email

Per la Capitanata Trenitalia ha riattivato, fino a fine agosto, i treni sulla linea Foggia–Manfredonia per raggiungere le spiagge di Siponto e Manfredonia. Un servizio che si integra con l’offerta di Ferrovie del Gargano, la cui linea Foggia-Peschici Calenella collega Foggia, San Severo, Apricena, San Nicandro Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, con il litorale garganico e le sue spiagge come Baia Santa Barbara, Sotto la Costa, Rodi Porto, Rodi Garganico, Mulino di Mare, Murge Nere, Vico-San Menaio, Bellariva e Peschici.

Il servizio sarà operativo di domenica, a partire dal 21 giugno fino al 6 settembre, e dal 19 luglio al 30 agosto garantirà anche corse notturne.