Trenitalia attiva Tremiti Link, da oggi con la formula treno + traghetto da Foggia, Pescara e Campobasso

In poco più di 2 ore e con una spesa di circa 30 euro da Foggia a Tremiti Porto, è questa la novità dell’estate proposta da Trenitalia, con il servizio “Tremiti Link”, il nuovo servizio di Trenitalia per raggiungere in treno Termoli e imbarcarsi direttamente su un traghetto diretto alle isole Tremiti (Foggia), è semplice. Da oggi 13 giugno ci sono collegamenti giornalieri con formula Treno + Traghetto da e per Pescara, Campobasso e Foggia durante la settimana, con corse potenziate nei giorni del fine settimana. Sono in totale sei le corse dai traghetti, effettuate da due diverse compagnie, con partenze suddivise nel corso della mattinata e rientro nel pomeriggio.