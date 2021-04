“Tremiti virale” – Gli scatti contagiosamente emozionanti

Le Tremiti sono bellezza che meraviglia! Quest’anno vi chiediamo di presentarci le Isole Tremiti con uno scatto che susciti emozioni contagiose. Le foto in concorso dovranno essere chiaramente riconducibili alle Isole Tremiti, paesaggi sottomarini, luoghi o panorami. Le fotografie possono essere state scattate dall’autore in qualsiasi momento (ma devono essere di sua proprietà). Le immagini dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Il concorso “Tremiti virale” è aperto a tutti e gratuito. Ogni partecipante può inviare al massimo uno scatto digitale, accompagnato dai dati dell’autore. Il materiale dovrà essere caricato sull’apposito format a partire dal 15 aprile ed entro e non oltre il 15 luglio 2021. Condizione sine qua non per l’approvazione della foto e la sua entrata in graduatoria: formato jpg e adempimento del criterio base del concorso (lo scatto deve essere chiaramente riconducibile alle Isole Tremiti).

https://prolocotremiti.wixsite.com/tremitivirale

Pro Loco Isole Tremiti