Trekking al tramonto nell’oasi “Laguna del Re” di Siponto con degustazione di tipicità del Gargano

Ben tornato Autunno!

Noi siamo pronti ad esaltarti nel migliore dei modi ed assieme a chi ti ama passeggeremo in un luogo poco conosciuto dove ” madre natura si manifesta nella sua più libera bellezza e, alzando lo sguardo, si staglia maestoso il Gargano che si specchia nel meraviglioso golfo azzurro che lo bacia.”

Sabato 12 Novembre vi invitiamo in una delle zone più belle della nostra amata Puglia per un trekking tra natura, conoscenza e gusto.

Alle porte di Manfredonia, nel Parco Nazionale del Gargano, sorge un’area naturalistica dall’estensione di circa 56 ettari denominata “Oasi Laguna del Re” in cui sono presenti specchi d’acqua, strutture in legno per l’avvistamento dell’avifauna delle zone umide, pontili e sentieri percorribili a piedi ed in bicicletta.

Nella piccola Oasi sarà possibile passeggiare a contatto con la natura, osservando la flora e la fauna lacustre con una Guida Turistica abilitata ed esperto naturalistico di avifauna.

Al termine del trekking per la gioia dei camminatori sarà allestito un aperitivo casereccio a base di prodotti tipici del Caseificio dei Pini con sua maestà la mozzarella di bufala 100%

Di seguito il programma dell’evento

H 14:30 Ritrovo dei partecipanti, registrazione e raccolta delle quote. Il punto d’incontro verrà fornito successivamente alla prenotazione;

H 14:45 Trekking guidato accompagnati dalle guide abilitate dell’Associazione FareNatura;

Soste in itinere per scoprire le curiosità della vita avifaunistica presente e della storia dell’Oasi e della sua evoluzione.

H 17:00 Degustazione casereccia con prodotti tipici.

H 17:30/18:00 Rientro previsto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €15

INFO E PRENOTAZIONI WAPP: MARCELLO 3459174010

LA QUOTA INCLUDE:

Parcheggio;

Ticket d’entrata per l’Oasi “Laguna del Re”;

Trekking con guida abilitata dalla Regione Puglia;

Degustazione prodotti caserecci;

LA QUOTA NON INCLUDE:

Trasporto presso l’Oasi (i partecipanti raggiungeranno il punto d’incontro autonomamente);

Percorso di 4/5 km, consigliate scarpe da ginnastica o da trekking ed abbigliamento comodo e consono alla stagione;

Acqua (minimo 1lt);

LE NOSTRE ESCURSIONI RISPETTANO TUTTE LE NORMATIVE VIGENTI NAZIONALI ADOTTATE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19

I viaggi di Liz