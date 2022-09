Trasporti sanitari più sicuri ed affidabili grazie al digital

La salute è qualcosa su cui non si scherza e su cui le persone sono disposte ad investire e certamente non a risparmiare; capita a tutti nella vita, prima o poi, di aver bisogno di un trasporto sanitario: andare in ambulanza non è necessario solo per le emergenze, può essere necessario per chi non ha la possibilità di guidare, chi non ha nessuno che accompagni ma anche chi ha bisogno di essere trasportato da una sede ospedaliera ad un’altra. Ecco che, in questo caso, intervengono i trasporti sanitari che possono coordinarsi con più facilità utilizzando un software. Oggi vogliamo parlarvi di software gestione trasporti sanitari, cos’è, perché sceglierlo e come funziona.

Cos’è un software gestione trasporti sanitari e perché utilizzarlo

Il servizio di ambulanza è un servizio essenziale per il trasporto di pazienti in tutta Italia. Grazie a questo servizio, i pazienti possono essere trasportati da personale medico in qualsiasi parte del paese in tempi brevi; è gestito da aziende private che si occupano del trasporto dei pazienti. I mezzi utilizzati per il trasporto sono gli stessi usati per le emergenze: ambulanze, auto mediche o camionette attrezzate con lettini e strumentazione medica.

Un software di gestione trasporti sanitari si affianca agli operatori e fa in modo che chi utilizza il centralino telefonico e chi sta guidando i vari mezzi siano in perfetta comunicazione e sincronia; uno dei motivi per cui questi servizi funzionano è proprio l’organizzazione e ora con la tecnologia è possibile andare verso la digitalizzazione aziendale e offrire un servizio ancora più preciso e puntuale.

Esistono diverse soluzioni su vari livelli che mettono il focus su diversi obiettivi. La prima soluzione che ha unito l’informatica classica con l’automazione di bordo tramite tablet o smartphone, nata circa 15 anni fa e tuttora unica nel suo genere, è Galileo Ambulanze, un servizio pensato per chi deve coordinare i trasporti sanitari sia primari che secondari andando ad integrarsi anche con le centrali operative per le missioni di emergenza, come nel caso di AREU Lombardia.

Chi ha necessità di un mezzo per una visita medica, fare analisi o un trasferimento sa di poter contare sul servizio privato di ambulanza che si occupa in modo attento di tutelare i pazienti facendo in modo che arrivino a destinazione al sicuro e con personale medico competente accanto; i software di gestione trasporti sanitari sono in grado di garantire tracciabilità dei mezzi ma non solo, si occupano in modo preciso di gestione dei dati e spostamenti. Installando un software di questa tipologia, le ambulanze riescono a migliorare le prestazioni e fare in modo che tutto scorra esattamente come programmato, evitando inghippi o problemi di comunicazione.

Se vi state chiedendo quale software utilizzare ne abbiamo uno da consigliarvi.

Software per trasporti sanitari: Galileo Ambulanze

Se vi state chiedendo quale software per ambulanze acquistare e utilizzare abbiamo un nome da suggerire: si tratta di Galileo Ambulanze, un software completo e pensato specificatamente per il settore sanitario. In questo modo potrete gestire al meglio tutti gli spostamenti e gli appuntamenti; conosciuto e utilizzato da molte aziende specializzate e centrali operative 118 viene apprezzato per l’interfaccia grafica completa ma allo stesso tempo intuitiva, per la localizzazione satellitare integrata in grado di tracciare ogni mezzo di trasporto, per per le funzioni mobile per tablet o smartphone a bordo mezzo o in mobilità in generale.

Galileo Ambulanze è un ecosistema articolato, modulare e personalizzabile, in linea con a GDPR compliant, la fatturazione elettronica, il bilancio per il terzo settore, oltre a vantare moduli specializzati per tenere traccia delle scorte di magazzino, delle CheckList dei mezzi, delle sanificazioni, degli accessi del personale e molto altro.

I progetti e le soluzioni informatiche di cui abbiamo parlato, rappresentano quello che è uno sforzo tecnologico necessario che tutti noi, cittadini ed istituzioni, dobbiamo sostenere, per dare il giusto ed atteso contributo ad uno dei settori trainanti del nostro Paese e dell’intera Europa.

Il terzo settore, oltre ad essere economicamente centrale, è in forte sviluppo, ma non sufficientemente supportato dalla cultura digitale. Per questo Galileo Solutions, che comprende le linee Galileo Ambulanze e Galileo ASST, non è solo un “software”, ma un network in continua espansione che cerca di unire in partnership tutte le realtà informatiche in ambito nazionale e che vede gli utilizzatori, clienti, come veri e propri partner di questo progetto in continua espansione.