Trasporti. Campo: “Integriamo nella programmazione regionale del PNRR il raddoppio della tratta Adriatica; è un’opportunità strategica per il sistema produttivo pugliese”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale

La linea ferroviaria Adriatica presto non sarà più strozzata dal binario unico tra Lesina e Termoli e dobbiamo riflettere a fondo su come cogliere quest’opportunità per il sistema produttivo pugliese.

Tempo, troppo tempo c’è voluto per ottenere fondi certi – 594 milioni di euro – e scadenze certe – fine 2028 – per la realizzazione del nuovo tratto a doppio binario, grazie a cui saranno colti almeno tre obiettivi: ridurre i tempi di percorrenza; migliore la qualità e la quantità dei servizi ferroviari offerti a persone e imprese; preservare l’ecosistema costiero, tra i più preziosi e belli dell’Adriatico.

L’opera sarà realizzata grazie ai fondi europei, a riprova della strategicità assegnata a questa linea di collegamento Sud-Nord e Ovest-Est, ed è facilmente immaginabile il riverbero positivo che avrà su altre infrastrutture strategiche del territorio pugliese, a partire dal polo logistico della zona Asi foggiana e dal Porto Alti Fondali di Manfredonia.Motivo in più per avviare in Regione Puglia una seria riflessione finalizzata all’integrazione di quest’opportunità nella programmazione pugliese del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, nel frattempo, agire per l’accelerazione di tutte le programmazioni di livello regionale che interessano il sistema di connessioni gomma-ferro-mare.