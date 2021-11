Trasferta siciliana per il Vitulano Drugstore Manfredonia C5

Lunga trasferta per il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, che nell’anticipo della settima giornata di serie A del campionato nazionale di calcio a 5, venerdì sera 5 novembre, recherà visita ai vice campioni d’Italia del Meta Catania. Match che si preannuncia difficile per la truppa di Monsignori, sia per il delicato momento che la squadra biancoceleste sta vivendo, sia per il valore dell’avversario, che dal canto suo, non è partito bene in questo torneo, essendo solamente a quota 7 punti in classifica.

Gli isolani, però sono reduci da 2 risultati utili consecutivi, frutto della vittoria esterna con il Napoli Futsal e del pari 2-2 con la veneta Came Dosson, sul parquet dell’Emilia Romagna Arena. La compagine di mister Ramiro presenta un roster di tutto rispetto. Su tutti capitan Musumeci, atleta di indubbio valore, spesso protagonista anche in maglia azzurra. Nelle fila dei rosso-azzurri meritano menzione, tra gli altri anche Galan, Vaporaki, Rossetti, Matamoros. In casa Vitulano Drugstore C5 Manfredonia bocche cucite per il silenzio stampa imposto dal direttivo societario, al fine di compattare il gruppo e lavorare in piena serenità. La classifica deficitaria costringe i sipontini ad andare in campo alla ricerca di far punti senza guardare l’avversario e soprattutto a dare una risposta caratteriale e di orgoglio dopo la prestazione negativa contro l’Opificio 4.0 Cmb Matera.

Occorrerà una grossa prestazione per i garganici in terra etnea per muovere la classifica, in una serie A difficilissima ed equilibratissima, che possa conferire al Vitulano Drugstore C5 Manfredonia la scossa per il prosieguo del campionato.

Calcio d’inizio ore 20.30. Diretta su www.futsaltv.it

Area comunicazione- FutsalCommunication.