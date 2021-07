Trasferito a Bari il bimbo ferito nell’agguato di San Severo

Relativamente al bambino di 6 anni ferito in un agguato a San Severo, si comunica che il piccolo, che era ricoverato per lesioni da arma da fuoco presso il Policlinico Riuniti di Foggia dove gli sono stati assicurati tutti gli interventi fondamentali per stabilizzare le funzioni vitali, è stato trasferito ieri sera per la prosecuzione delle cure all’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, struttura con finalità e specifiche attrezzature pediatriche.

Le condizioni del piccolo, apparse subito molto critiche a causa delle lesioni multiple procurate dal proiettile in diversi organi interni, hanno richiesto un trattamento intensivo iniziale presso il Policlinico Riuniti di Foggia dove sono state chiamate ad operare diverse équipe specialistiche.

Una volta completate le procedure assistenziali salva vita e rese più stabili le condizioni del bambino, è stato ritenuto opportuno trasferire il piccolo paziente presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, orientato al trattamento delle specifiche problematiche pediatriche.