Trasferimento Cavalli Stalloni, Splendido: “Scippo inaccettabile, battaglia politica dei rappresentanti foggiani sia serrata ed unitaria”

Apprendo che l’Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo delle Murge e dell’Asino di Martina Franca ha fatto richiesta alla Regione Puglia di entrare in possesso del patrimonio genetico e documentale razze “Cavallo Murgese” e “Asino di Martina Franca”. Dare seguito ad una simile richiesta configurerebbe l’ennesimo, inaccettabile scippo ai danni del territorio di Foggia e della Capitanata, storicamente sede dell’Istituto Regionale di Incremento Ippico di Foggia (I.R.I.I.P.), già Regio Deposito Cavalli Stalloni di Foggia, sede ufficiale delle due razze summenzionate. Motivo per cui ho presentato interrogazione all’assessore regionale competente, Donato Pentassuglia, al fine di comprendere le intenzioni della Regione sul punto e chiedere, al contrario, che l’IRIIP, sia messo nelle condizioni di ritrovare lo stesso ruolo strategico avuto nel secolo scorso”. Così il consigliere regionale Joseph Splendido in una nota.

“Il legame tra Foggia e i cavalli è storico ed indissolubile. Fu proprio la generosità dei foggiani, oltre che il territorio altamente vocato allo scopo, a consentire, oltre un secolo fa, che il capoluogo dauno diventasse una delle sedi nazionali dei cavalli stalloni, riconosciuta ed emulata a livello internazionale. Una mission tramandata sino ad oggi, nonostante il ridimensionamento subito, strutturalmente e in termini di risorse. Ricordo che è proprio grazie allo storico ed appassionato di conservazione e salvaguardia svolto dall’IRIIP che ancora oggi possiamo vantare la presenza e riproduzione di razze pregiate. Smembrare un simile settore significherebbe mettere in sofferenza gli allevatori, con conseguente abbandono di un’attività di valore ed unica, riconosciuta in tutto il mondo. Mi rivolgo, quindi, ai colleghi foggiani consiglieri regionali affinché la battaglia a difesa del nostro patrimonio sia serrata ed unitaria”.