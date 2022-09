Trapanese: “Io e Alba siamo una famiglia”. Meloni: “Vengo a cena, ma due genitori sono meglio di uno”

La risposta non si è fatta attendere. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, continua la sua campagna elettorale e comunicativa accogliendo, come ha già fatto su un palco con un giovane contestatore, anche le critiche più aspre. L’ultima è arrivata da Luca Trapanese, assessore al welfare del Comune di Napoli e conosciuto per la sua storia di adozione di Alba, una bambina con grave disabilità che Trapanese era riuscito ad adottare come unica eccezione permessa dalla legge.

Trapanese, nei giorni scorsi, aveva scritto alla Meloni un post. “Cara Giorgia Meloni, ho adottato Alba da papà single e ora siamo una famiglia felice”, ha scritto Trapanese alla Meloni. “L’ho potuto fare perché è una bimba con grave disabilità. È un’enorme assurdità che in Italia per un bimbo disabile sia sufficiente un solo genitore e per gli altri ce ne vogliano due sposati e questo va cambiato. Vieni a trovarci, sei una mamma anche tu, e vedrai che siamo una famiglia esattamente come lo sono tutte le altre. Ti facciamo anche la pizza”.

La risposta della leader di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere. “Accetto con piacere l’invito a cena, anche da parte di Ginevra, che si divertirebbe un mondo a giocare con Alba e a mangiare la vostra pizza leggendaria”.

Poi, Meloni entra nel lato politico della lettera di Trapanese. “Per un bambino essere cresciuto e amato da un papà e una mamma è meglio che esserlo da solo uno dei 2. Non conosco nessuno che rinuncerebbe a uno dei due genitori. Io non ho avuto la possibilità di scegliere e ho dovuto farci i conti per tutta la vita. Detto ciò, è chiaro che un single o una coppia omosessuale sarebbero meglio di una casa-famiglia. Ma serve fare tanto: potenziare servizi di prossimità, tagliare la burocrazia, velocizzare adozioni nazionali e internazionali”.

Temi, scrive la Meloni, che anche Trapanese potrebbe accogliere. Lei ha concluso la lettera con un “ma ne riparliamo a cena”. Chissà se avverrà.