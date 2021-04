“Tragicomico il coprifuoco alle 22”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Giandiego Gatta, Stefano Lacatena e Paride Mazzotta.



“Ha contorni tragicomici il coprifuoco alle 22:00, una decisione incomprensibile del Governo nazionale che ci auguriamo sia modificata subito.

Se ogni scelta è assunta sulla base di valutazioni scientifiche, facciamo fatica a capire quali esse siano in questo caso.



Si tratterebbe, se confermato, di un danno incalcolabile per i nostri ristoratori, per le pizzerie, per tutti i locali e per il segmento turistico.

Un non-senso su cui speriamo ci sia un immediato ripensamento.

Chiediamo con forza aperture per tutte le attività, sempre nel rispetto delle norme anti-contagio e con un potenziamento dei controlli in questa direzione.



Solo questa è la strada percorribile e ci appelliamo al buonsenso del governo Draghi per un dietrofront a stretto giro”./comunicato