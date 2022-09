Tragico incidente questa mattina sul Gargano, perde la vita un 28enne

Tragico il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto all’alba lungo la strada che da San Severo conduce a San Marco in Lamis.

Perde la vita un uomo di 28 anni alla guida di una Fiat Punto scontratasi frontalmente con una Dacia, 4 i feriti.

Il giovane è morto subito dopo il ricovero all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Sulle cause dell’incidente sono in corso accertamenti. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco sia il personale del 118 che ha soccorso e trasportato i feriti in ospedale.