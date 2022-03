Tragedia tra Cerignola e Candela: si ribalta autobus, muoiono 4 suore e altri 9 feriti

Incidente sull’autostrada A16, nel foggiano, tra Candela e Cerignola dove sono morte quattro suore che viaggiavano su un pulmino. Secondo le prime informazioni della polizia stradale le vittime erano a bordo del mezzo con altre consorelle che, per cause ancora da accertare, è sbandato finendo fuori strada. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco, degli agenti di polizia e unità del 118. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso. Per le quattro suore non c’è stato nulla da fare. Stando ad indiscrezioni pare che oltre alle vittime ci siano anche feriti: ancora da vagliare le loro condizioni di salute. Sul tratto di autostrada interessato dall’incidente si è formata una coda di automobili di quasi due chilometri tra lo svincolo di Candela e lo svincolo di Cerignola Ovest. Il tratto tra Candela e il bivio A16/A14 Bologna-Taranto, è momentaneamente chiuso. Autostrade per l’Italia consiglia l’ingresso verso Canosa.