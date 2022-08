Tragedia sulle strade della Capitanata, morta una ragazza a bordo di una bici elettrica, l’amica è in gravi condizioni

Due ragazze a bordo di una bici elettrica sono state travolte nella notte da un’auto in Capitanata: la più giovane, 23 anni, è morta sul colpo mentre la sua amica di 35 anni, è rimasta gravemente ferita ed è stata rianimata, intubata, trasfusa e trasportata d’urgenza in elisoccorso al policlinico di Foggia.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 5, che da Lucera conduce a Pietramontecorvino.

Il messaggio della Fidas Lucera

La Fidas di Lucera porge le più sentite condoglianze alla famiglia, amici e parenti della cara Amelia Capobianco che ha lasciato improvvisamente un immenso vuoto nei nostri cuori😭. Una ragazza dolce, gioiosa e piena di vita che aveva deciso di trasmetterla anche al prossimo, divenendo una donatrice di sangue.

Ciao Amelia, che la terra ti sia lieve🙏❤️

Siamo vicini alla cara Luigia Boccamazzo, con l’augurio e la speranza di rivedere in reparto il prima possibile. Forza Luigia, il coraggio di affrontare questo momento difficile non ti manca, ti aspettiamo…. Non deluderci….🙏🍀🍀🍀🍀