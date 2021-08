Tragedia sfiorata durante una partita di calcetto

Tragedia sfiorata a Deliceto durante una partita di calcetto.



Un giocatore di 48 anni si è improvvisamente accasciato al suolo privo di vita, attimi di panico, è stato eseguito qualche minuto di massaggio cardiaco e provvidenziale il rapido intervento salva vita dell’elisoccorso Alidaunia che, atterrando sul campo attiguo, ha trattato, stabilizzato e trasportato il paziente nella nuova emodinamica del Policlinico Dauno.

L’elisoccorso, inquadrato tra gli equipaggi del 118 e coordinato dalla Centrale Operativa 118 situata in ospedale, può essere considerato un vero e proprio posto volante di rianimazione.

Sono presenti a bordo un medico specialista in rianimazione, un infermiere esperto in area critica e tutte le apparecchiature necessarie per la rianimazione.