Tragedia elicottero, ecco chi era a bordo. Piemontese a Sky: “Ritrovamento in agro di Apricena”

A bordo dell’elicottero caduto in località Castelpagano, tra Apricena, San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis, c’erano il pilota Luigi Ippolito e co-pilota Andrea Nardelli della compagnia aerea AliDaunia, un medico, Maurizio De Girolamo, classe 1958, dell’ASL Foggia, in servizio alle Tremiti, e quattro turisti sloveni, tra cui una minore: Bostjan Rigler di 54 anni, Jon Rigler e Curk Rigler Mateja di 44 anni e Rigler Liza, di 13 anni.

Raffaele Piemontese, intervistato da Sky, ha confermato il ritrovamento in agro di Apricena e che non vi è alcun superstite.