Tragedia di Ferragosto in Puglia: 31enne muore affogato in piscina

Tragedia nel giorno di ferragosto in Puglia. Un uomo di 31 anni nato in Cina ma residente a San Pietro Vernotico (a Brindisi), è morto affogato nella piscina di una villa presa in affitto con la sua famiglia. A nulla sono valsi gli sforzi del personale del 118, giunti sul luogo.