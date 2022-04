Tragedia a Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo un uomo si è lanciato dalla finestra

Tragedia oggi all’alba nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove un uomo si è lanciato dalla finestra. Ancora ignoti i motivi.

L’uomo (settantenne) di Margherita di Savoia era ricoverato per degli accertamenti nel reparto di Medicina, quando per non ancora accertati motivi, si è lasciato cadere nel vuoto dalla finestra della camera.

Tempestivi i soccorsi dei sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo.