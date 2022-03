Trafficavano droga da San Severo a Potenza, Arrestate 3 persone

Partivano ogni mese alla volta della Basilicata con due chili di cocaina e quattro di marijuana, per un introito annuo di 900 mila euro.

Tre persone, due in carcere e una ai domiciliari, sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza sul traffico di droga tra Orta Nova (Foggia) e Palazzo San Gervasio (Potenza), con le accuse di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio in concorso.

I tre, anche alla presenza di bambini, trasportavano e consegnavano la droga a Palazzo San Gervasio a un gruppo criminale guidato da Fabio De Nigris.

Nel corso delle indagini sono state arrestate altre nove persone, sono stati eseguiti cinque fermi e un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni riconducibili alla famiglia De Nigris, per un valore totale di circa 550 mila euro.