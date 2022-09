“Traditore e bugiardo”. Dure accuse al GF Vip 7: Alfonso Signorini allibito

Giovanni Ciacci, appena entrato al GF Vip 7, è già bersaglio di feroci critiche come quelle di Patrizia De Blanck. L’ex gieffina non è riuscita a trattenersi e su Instagram si è scagliata contro di lui: “Giovanni Ciacci? Un traditore! Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io ero nella casa del Grande Fratello Vip e non potevo difendermi. Ha tradito la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità (durata ben poco). – ha continuato Patrizia De Blanck – Non posso definirla amicizia perché un individuo del genere non può essere mio amico. E pensare che era stato anche a casa mia per farmi un’intervista di 4 pagine pubblicata sul settimanale “Oggi” dove scrisse cose meravigliose su di me e sulla mia famiglia”.