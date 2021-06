Trabucco in Jazz

Ritorna la grande musica sugli scogli del Trabucco da Mimì, con la

rassegna dedicata alle sonorità jazz con quattro imperdibili

appuntamenti! Guidati, come di consueto, dalla direzione artistica del

M.ro Enzo Cavalli i concerti si terranno nella meravigliosa cornice del

Trabucco da Mimì a Peschici.

Venerdì 18 è andato in scena il primo concerto. Santuario degli animali,

En Mi, Fuga a Sud, sono alcuni dei temi che Javier Girotto e Vince

Abbracciante hanno suonato per il pubblico del Trabucco.

Una serata magica, cullati da una dolce brezza e da un meraviglioso

sound gli spettatori sono stati catturati e affascinati. Suoni pieni di

energia, che parlano ed emozionano, alcuni nati nei mesi duri da cui

stiamo uscendo e per questo forse ancora più capaci di creare un legame

con e tra il pubblico. La presentazione del Disco Santuario è stato il

primo di una serie di concerti della Rassegna “Connessioni” al Trabucco

da Mimì che proseguirà il 16 Luglio con Chiara Capponi Trio, il 4 agosto

con il talento tutto italiano del piano, Alessandro Lanzoni, ed il

gruppo di world music Ayom il 20/8.

Per info e biglietti www.altrabucco.it/eventi