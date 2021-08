Tra le 45 gelaterie più buone d’Italia c’è anche una gelateria di Manfredonia per il sito Travel365

Il gelato è il cibo della felicità. Chi non lo ama alla follia? Quando eravamo bambini ci dicevano “se fai il bravo ti compro il gelato“. Ecco, è proprio così: il gelato è un premio speciale, un dono, magari a fine giornata, per concedersi un po’ di dolcezza. Di qualsiasi gusto si tratti, creme o frutta, cono o coppetta, l’importante è che sia cremoso gelato. In questo articolo vogliamo dare un premio al gelato migliore, anzi, ai gelati migliori del mondo, andando ad eleggere le 45 migliori Gelaterie del Mondo!

Al 15 posto di questa speciale classifica del gusto troviamo una gelateria di Manfredonia che in questi anni è cresciuta molta grazie all’impegno del Maestro Gelataio Michele Guerra, parliamo della Gelateria Marea in via Miramare 7 a Manfredonia.









La classifica è frutto di un sondaggio che ha coinvolto attivamente oltre 10.000 membri della Community. Gli utenti sono stati invitati a valutare oltre 1.000 gelaterie, esprimendo le proprie preferenze per ognuno dei seguenti criteri di valutazione:

Bontà soggettiva del gelato

Varietà dei gusti

Originalità dei gusti

Bellezza del locale

Professionalità del personale

Congratulazione dalla nostra redazione per questo importante traguardo

