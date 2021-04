Tra i 25 panini “spettacolari” al mondo c’è anche quello di Lucio Mele per “Time Out”

Il Panino dello Chef sipontino Lucio Mele di Pescaria continua a riscuotere successi in tutto il mondo, è di qualche giorno fa l’articolo della nota rivista turistica britannica “Time Out” che stila una classifica dei 25 panini più spettacolari del mondo.

Per la famosa rivista il panino di Mare nato a Polignano a Mare ha il mix giusto di presentazione, gusto e originalità, ed è tra quelli i panini fantastici insieme ad altri panini di Los Angeles, The Cold Cuts from Dom’s Subs | London, Sidney, Tokyo, New York, Mexico City, Singapore, Dubai, Parigi, Hong Kong, Lima, Miami, Berlino, Chicago, Lisbona, Melbourne, Montreal, Barcellona, Istanbul, Cape Town, Porto, Madrid.

Panino con tartare di tonno di Pescaria | Polignano a Mare

Cosa c’è sopra? Tartare di tonno, burrata, pomodoro, olio di capperi e pesto di basilico

100 grammi di tartare di tonno rosso rubino, questo enorme panino ottiene punti bonus perché viene servito sul mare nella città costiera di Polignano a Mare, in Italia. Uno spesso strato di burrata filtra in ogni angolo, mentre una cucchiaiata di pesto di basilico conferisce un’esplosione di freschezza. Sarai tentato di divorarlo sul posto, ma fai una passeggiata di cinque minuti verso l’acqua per una vista impareggiabile sul Mar Adriatico mentre fai uno spuntino.

