Tour virtuale delle saline di Margherita di Savoia, seguila sui social

Si terrà mercoledì 2 febbraio, il tour virtuale “Alla scoperta della Salina di Margherita di Savoia”, un’iniziativa organizzata in collaborazione con Atisale, Legambiente Margherita Di Savoia, Legambiente Puglia e con il patrocinio del Comune di Margherita di Savoia e i reparto biodiversità dei Carabinieri della Foresta Umbra.

A partire dalle ore 10.00 sulla pagina Facebook e YouTube di Legambiente Puglia e Legambiente Margherita di Savoia sarà possibile non solo seguire la visita virtuale nelle Saline di Margherita, ma anche interagire in diretta e porre domande e curiosità. Inoltre, le scuole aderenti potranno vincere una visita guidata per il loro studenti