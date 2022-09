Totti a sorpresa su Ilary: “Non ho tradito io per primo”

Francesco Totti ha rilasciato oggi una dichiarazione a sorpresa sul Corriere della Sera.

Il pupone ha affondato il colpo su Ilary Blasi: “Non sono stato io a tradire per primo”.

“A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi”. E aggiunge: “Non avevo mai spiato in vent’anni, il suo telefono né lei l’aveva mai fatto con me. Pero’ quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”, di cui Totti non fa il nome. “Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere”.

Ma le confessioni vanno oltre i tradimenti: “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole”.