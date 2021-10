Toti e Tata a Mattinata per FèXtra

Apertura èXtraordinaria per FèXtra, la Festa dell’Extravergine d’Oliva, in programma a Mattinata dal 5 al 13 novembre: experience tra gli ulivi, presentazione di libri, mostre, workshop, laboratori sensoriali, yoga tra gli ulivi, degustazioni, visite guidate e attività per le scuole, visite guidate a Monte Saraceno, concerti, tre cene/evento con artisti di rilievo nazionale.

[A breve il programma completo]

Toti e Tata gli ospiti della prima cena/evento in programma domenica 7 novembre, con “Il cotto e il crudo”.

Un evento che coniuga arte e cibo.

Al termine dell’evento, infatti, avrà luogo la cena/degustazione organizzata dall’ La Rotonda Mattinata – Hotel Restaurant, che prevede:

Antipasto di mare condito con olio extravergine di oliva (Carpaccio di polpo, Stracciatella con tartare di scampi, Tortino di seppie con zucchine e patate, Gambero pastellato);

Turbante di spigola con “Olivio” (gelato all’olio extravergine di oliva prodotto da Gabrielino Gelaterie Artigiane) e fritto di totanetti);

Cheesecake al melograno;

Calice di vino della Cantina Placido Volpone

Cena/evento € 35.

Necessario il green pass.

Info e prenotazioni: 3805858440.