Totaro: opportunità di lavoro per i giovani e di sviluppo per la Regione

Siamo noi giovani responsabili del nostro futuro ed in quanto giovane rappresentante del

territorio, sono sinceramente motivato a contribuire al futuro che ci meritiamo.

Lo voglio fare anche informando i giovani delle opportunità offerte dal territorio, affinché

tutte le forze fresche emigrate possano tornare arricchendo e rendendo la nostra

regione più competitiva.



La Regione Puglia ha approvato diversi bandi di concorso che genereranno nuove

opportunità di lavoro, prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato di 721 profili

professionali, tra cui: amministrativi, informatici, legislativi, professionisti nel settore

economico-finanziario e della comunicazione ed infine quelli riguardanti la formulazione

di policy regionali.



È una grande opportunità per i giovani Pugliesi e per la Puglia: sarà l’inizio di un

percorso prestigioso ricco di obiettivi nobili, che riguardano la tutela dell’interesse

collettivo e lo sviluppo della nostra comunità, della Regione Puglia.

E’ importante che ci sia un ricambio netto nella pubblica amministrazione, una P.A. che

accolga gente appassionata e dedita alla tutela del nostro futuro, un ricambio

generazionale accompagnato da competenze ad esso intrinseche per affrontare le

difficili sfide future.



Difatti, come diceva Gratteri qualche tempo fa, è necessario che questi giovani si

avvicinino alla P.A. ed occupino i posti rilevanti affinché scopi illeciti, di persone od

organizzazioni, siano quanto più facilmente possibile stroncati.



A vostra disposizione!