Totaro (M5S) Ospedale di Manfredonia: lavorare insieme significa vincere insieme

Al netto delle lecite divergenti visioni politiche, ci sono temi che ci uniscono senza se e

senza ma. Temi che richiedono lavoro di squadra, quel lavoro che sia capace di indirizzare

ogni sforzo individuale verso obiettivi a beneficio della comunità.



Come avevo anticipato, da mesi sto approfondendo i trend delle attività socio-sanitarie del

nostro ospedale (anche incontrando la collaborativa direzione aziendale) per studiare le

soluzioni giuste ai problemi che affliggono il presidio ospedaliero San Camillo.



Come primo atto da consigliere comunale, proprio ieri ho inoltrato all’Ente Comune di

Manfredonia la mozione (in allegato) che prevede la richiesta di istituzione della

commissione sanità, già annunciata durante il consiglio del 17 gennaio 2022.



Sono convinto che il Sindaco e i miei colleghi in consiglio comunale non avranno troppe

difficoltà nel procedere spediti con i lavori, dopo la naturale approvazione, conscio che solo

unendo le forze potremo invertire la rotta di un nosocomio ormai alla deriva.

I proclami, finora costanti, non aiuteranno a venirne a capo, i fatti sì.