Tortino con cuore morbido

0 from 0 votes Recipe by ManfreChef Course: Dessert Cuisine: Italian Difficulty: Easy Servings 6 servings Prep time 10 minutes Cooking time 12 minutes Calories 425 kcal

Ogni occasione è buona per pasticciare. E come conquistare la propria metà, se non proprio prendendola per la gola!

Ingredienti 200 grammi cioccolato fondente

120 grammi burro

100 grammi zucchero

60 grammi farina

3 uova

Istruzioni Sciogliete il cioccolato e il burro a bagnomaria.

Quando si sarà raffreddato aggiungete lo zucchero.

Una alla volta incorporate le uova.

Aggiungete anche la farina e mescolate con l’aiuto di una frusta a mano.

Imburrate i piroettino e versate circa 2 cucchiai di composto per pirottino.

Infornate a 180 gradi in forno preriscaldato e lasciate cucinare per 12-13 minuti.

