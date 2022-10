Torta soffice con fichi: la ricetta di Andrea homemade food.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

7/8 fichi (sia per il ripieno che decorazione)

200 gr di farina per dolci

50 gr di burro

3/4 cucchiai di latte

Due cucchiai di zucchero semolato

2 uova grandi a temperatura ambiente

Una lattina di latte condensato senza lattosio

1 bustina di lievito per dolci (16 gr)

1 bustina di vanillina

PROCEDIMENTO

Montate le uova con lo zucchero e la vanillina per qualche minuto, aggiungete il burro fuso facendolo prima raffreddare, amalgamate il tutto e aggiungete il latte condensato.

A questo punto incorporate la farina e il lievito setacciato.

Aggiungete il latte.

Nel frattempo affettate i fichi e i pezzi più piccoli aggiungeteli nell’impasto.

Amalgamate bene, versate in una teglia imburrata e infarinata e infine aggiungete le fette di fichi.

Infine spolverate con lo zucchero a velo.

Cuocete in forno ben caldo a 180° nella parte centrale per circa 50 minuti senza aprire. Fate la prova stecchino, ma dopo che si è formata una bella cupola.

