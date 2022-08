Torta con frutta secca, mousse di cioccolato e coulis di lamponi

Torta fredda con base di frutta secca, mousse di cioccolato e coulis di lamponi: la ricetta di Le.ricette.di.anna.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

Senza glutine

Senza lattosio

Senza zuccheri aggiunti

INGREDIENTI

Nocciole

Mandorle

Gocce di cioccolato

Datteri

Olio di cocco

Coulis di lamponi

Mousse di cioccolato fondente

Lamponi freschi

Per la mousse

170 gr di cioccolato fondente al 50%

125 ml di Latte d’avena

250 gr di panna fresca liquida vegetale

PROCEDIMENTO

Frullare in un mixer la frutta secca con i datteri e l’olio di cocco

Rivestire una teglia con carta forno e preparare la base premendo bene con le mani anche lungo i bordi della tortiera

Riporre in frigo per un’oretta circa

Frullare i lamponi nel mixer con qualche goccia di limone, setacciare e mettere da parte

Versare sulla base la Coulis di lamponi

Ricoprire con la mousse di cioccolato (preparata ad occhio)

Guarnire con lamponi freschi

