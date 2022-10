Torta di mele alla francese: la ricetta di Impiattandoconpassione.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

150 gr di farina

100 gr di zucchero

10 gr di lievito

un cucchiaino di cannella

2 uova

60 ml di olio

100 ml di latte

3 mele

Per la cremina:

buccia grattuggiata di un limone, 65 gr di burro fuso, 4 cucchiai di zucchero, un uovo

PROCEDIMENTO

