Torta di carote e mandorle: la ricetta di Andrea homemade food.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

100 g. Burro a temperatura ambiente

200 g. Zucchero

3 Uova

Arancia (buccia grattugiata)

150 ml. Succo d’arancia

250 g. Carote tritate finemente

120 g. Farina di mandorle

320 g. Farina

1 Bustina lievito

1 Pizzico sale

PROCEDIMENTO

Montare burro e zucchero.

Aggiungere le uova e la buccia di arancia.

Continuare a frullare.

Unire poi le carote, le farine, il lievito e il sale.

Aggiungere infine il succo d’arancia.

Frullare per qualche minuto fino ad ottenere un impasto spumoso.

Versare in uno stampo da 24/26 cm. precedentemente imburrato ed infarinato.

Cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa un’ora (fare sempre la prova stecchino)

