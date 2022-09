Torta con 3 farine: riso, mandorle e 00 con albicocche e mandorle

Torta con 3 farine e con albicocche e mandorle: la ricetta di Lucia Lumachi.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

100 g di farina di riso

150 g di farina di mandorle

50 g di farina 00

4 uova

Yogurt greco alla vaniglia da 170g

Un vasetto di olio di semi usando come misura il contenitore dello yogurt

150 g di zucchero

Vanillina

Lievito

5 albicocche

40 g di mandorle a scaglie

PROCEDIMENTO

Montare le uova con lo zucchero.

Dopo di che aggiungere: yogurt, olio, vanillina, farine e lievito.

Versare il composto in uno stampo ricoperto con carta forno.

Decorare con albicocche e mandorle.

Infornare a 180 gradi per 30 /35 minuti.

Hai realizzato questa ricetta?

Tagga @ilsipontino e @todofood.it su Instagram e usa l’hashtag #TodoFood

Hai realizzato questa ricetta?

Like us on Facebook