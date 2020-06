Torri e Trabucchi, il video tour del Gargano di Gianpiero Clima

TORRI & TRABUCCHI. Ancora un’escursione, a piedi, sui sentieri del Parco Nazionale del Gargano; da Scialmarino a Vieste.

Di impronta più documentaristica, per dutata (8 minuti) e impostazione (ma sempre lasciandoci andare a considerazioni personali e qualche bagno nelle turchesi acque del Gargano) vi racconto la costa che separa Spiaggia Lunga (Scialmarino) dal lungomare Europa (Vieste). INFO, LOGISTICA E COORDINATE: Difficolta T, durata 2h, lunghezza 7km, idoneo per Trekking, Running, Mountainbike, Nord walk e Walks. Escursione effettuabile in entrambi i sensi: con partenza da Scialmarino o da Vieste. IN AUTO/MOTO Scialmarino: parcheggio gratuito – coordinate GPS: 41°54’44”N – 16°08’07”E; Vieste: parcheggio a pagamento Lungomare Europa – coordinate GPS: 41°54’09”N – 16°10’06”E; IN BUS NAVETTA “LINEA Nord N1” bus navetta città di Vieste effettua durante il periodo estivo corse tra Scialmarino e Vieste. Dati tecnici video: realizzazione maggio 2020, idea, riprese, montaggio, sound design: Gianpier Clima, utilizzate camere Gopro e Dji. P.S. Il video ha diversi fuori fuoco, alcune immagini sovraesposte e l’audio imperfetto dovuti al tipo di telecamere utilizzate.