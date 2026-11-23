Torretta Antonacci Torretta Antonacci, basta tragedie annunciate

Flai Cgil Puglia e Foggia: «La dignità dei lavoratori agricoli non può continuare a bruciare nell'indifferenza»

Torretta Antonacci, basta tragedie annunciate.

Flai Cgil Puglia e Foggia: «La dignità dei lavoratori agricoli non può continuare a bruciare nell'indifferenza»

«Non possiamo aspettare l'ennesima tragedia per riconoscere ciò che denunciamo da anni: migliaia di lavoratori agricoli continuano a vivere in condizioni indegne di un Paese civile. A Torretta Antonacci non sono bruciate soltanto delle baracche, ma ancora una volta il diritto alla sicurezza e alla dignità. Le istituzioni non possono continuare a rincorrere le emergenze: servono responsabilità precise e soluzioni definitive». È la dura denuncia del segretario Flai Cgil Puglia, Antonio Ligorio, dopo l'incendio divampato nell'insediamento informale di Torretta Antonacci, nelle campagne di San Severo, dove le fiamme hanno distrutto numerose baracche e provocato il ferimento di alcune persone.

Per Flai Cgil Puglia e Flai Cgil Foggia, quanto accaduto rappresenta l'ennesimo episodio di una situazione strutturale, conosciuta da anni e mai definitivamente risolta. «Parliamo di lavoratori che contribuiscono quotidianamente alla tenuta e alla competitività dell'agricoltura pugliese, ma ai quali vengono negate condizioni di vita dignitose. È una contraddizione inaccettabile: non può esistere un'agricoltura moderna e sostenibile se chi ne sostiene la produzione continua a vivere nell'insicurezza e nella marginalità» sottolinea la Flai Cgil Puglia.

La questione abitativa è strettamente legata alla legalità del lavoro, alla prevenzione dello sfruttamento e al contrasto al caporalato. Per questo la Flai Cgil chiede un confronto urgente con Regione Puglia, Prefettura di Foggia ed enti locali, per garantire assistenza immediata alle persone coinvolte e definire un piano strutturale per il superamento degli insediamenti informali, con risorse, responsabilità e tempi certi.

«La manodopera in agricoltura è indispensabile per le imprese agricole, le persone che vivono da anni nel ghetto di Torretta Antonacci sono le persone che ogni giorno troviamo nei campi, nella raccolta dell’uva, degli ulivi, negli ortaggi. Eppure dopo una giornata di lavoro diventano invisibili per una le legge : la legge Bossi-Fini che non dà alla persona certezza di un futuro ma condanna ad essere sfruttati» spiega il segretario di Flai Cgil Foggia, Giovanni Tarantella.

Per le sigle sindacali, «non servono altre promesse, ma interventi concreti. La dignità del lavoro non può essere separata dalla dignità delle condizioni di vita. La sicurezza dei braccianti deve diventare una priorità dell'agenda istituzionale».



