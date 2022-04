Torneo Over 35 Città di Manfredonia

Il Manfredonia Calcio 1932 e il Comitato UISP aps Foggia-Manfredonia organizzano la 29^ Edizione del Torneo di Calcio più longevo della Provincia di Foggia!

La manifestazione storica della UISP APS, nota a livello nazionale, gode del Patrocinio del Comune di Manfredonia e quest’anno più che mai a partecipare sarà il sindaco della città Gianni Rotice, al quale vanno i forti meriti per la continuità dell’evento.



La manifestazione si svolgerà presso lo stadio Miramare di Manfredonia e possono parteciparvi società, circoli sportivi, associazioni e club della provincia di Foggia e non solo.



L’evento si contraddistingue non solo per il carattere sportivo ma soprattutto per l’imprinting Sociale e Turistico che apporta al territorio, tanto che negli anni oltre a vedere calpestare il terreno di gioco da giocatori di un certo livello, che hanno militato in campionati di livello nazionale, ha visto un grandissimo flusso di turisti riversarsi nella nostra città.



L’evento sarà motivo di aggregazione e di condivisione di valori sportivi, cercando di dimenticare gli anni trascorsi con la pandemia.

Il torneo consisterà in una serie di incontri a girone unico o distribuiti in due gironi a seconda del numero di squadre aderenti.



La squadra vincitrice potrà disputare le Finali Nazionali UISP che si svolgeranno a fine Giugno in Riviera Romagnola.

Per info contattare

338 2383236 Francesco

338 4389640 Matteo