Tornano le Uova Solidali AIL Foggia. Un contributo per sostenere la ricerca

Tornano le Uova Solidali dell’AIL di Foggia, in anticipo rispetto alla manifestazione nazionale per garantire a tutti di ritirarle in sede in totale sicurezza. Previa prenotazione sarà infatti possibile effettuare presso la sede dell’Associazione il ritiro delle uova nel rispetto delle norme di prevenzione covid-19. Sarà una campagna solidale diversa ma non per questo meno carica di significati. All’emergenza covid-19 AIL Foggia ha risposto continuando a finanziare assegni di Ricerca e l’acquisto di strumentazioni tecnologiche destinate ai pazienti del reparto di Ematologia, aderendo nei giorni scorsi all’accordo F.O.C.E.

E il lancio della campagna delle Uova solidali è un ulteriore segnale della volontà di investire energie e tempo su azioni e prospettive future con un progetto che da 26 anni animano l’AIL Foggia: la centralità del paziente nel processo di cura. Per prenotare le uova solidali AIL sono attive le seguenti modalità di contatto: telefonando allo 0881-661096 lunedi-martedi-mercoledi-venerdi dalle 8.30 alle 13.00/giovedi dalle 17.30 alle 19.30; scrivendo al numero 350-1627663 servizio WhatsApp, inserendo dati di contatto: nome, cognome, recapito telefonico e quantità dell’ordine; via mail all’indirizzo foggiaail@gmail.com, inserendo dati di contatto: nome, cognome recapito telefonico e quantità dell’ordine; su Messenger, alla pagina Facebook AIL FOGGIA ODV (inserire dati di contatto :nome, cognome, recapito telefonico e quantità dell’ordine ). I ricavi delle vendite sono destinati a finanziare le attività di Ricerca e Sperimentazione e l’acquisto di macchinari e strumentazione necessari per la diagnosi e la cura delle principali patologie oncoematologiche del territorio.