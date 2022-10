Tornano le mascherine e le limitazioni agli eventi? No, il Ministro blocca tutto

“In Italia è ancora in vigore l’uso obbligatorio di mascherine nelle strutture sanitarie e di assistenza a lungo termine, secondo quanto disposto con ordinanza del Ministro della salute 29 settembre 2022. Il loro uso in spazi pubblici chiusi potrà essere una prima opzione per limitare la trasmissione nella comunità nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico con grave impatto clinico e/o sull’assistenza sanitaria e/o sul funzionamento dei servizi essenziali. Analogamente, nel caso di un sensibile peggioramento dell’epidemia, si potrà valutare l’adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti”. È quanto si legge in una bozza di circolare che stava preparando il Ministero della Salute in cui forniscono alcune indicazioni in vista della stagione fredda anche se ovviamente poi per introdurre per esempio un nuovo obbligo di mascherina servirà una legge o quantomeno un’ordinanza.

Ma in serata il ministro Speranza frena i tecnici (che avevano già concordato il testo con le Regioni): “Nessuna circolare in arrivo. Prosegue il monitoraggio del quadro epidemiologico e si continua a raccomandare la quarta dose per fragili e over 60”.