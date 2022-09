Tornano le Feste Patronali anche a Frazione Montagna e Borgo Mezzanone che, domani, vedranno in festa le loro comunità con riti religiosi e civili.

Un segnale forte di ripartenza anche per quelle che non devono più essere considerate dimenticate periferie urbane e sociali. Con l’insediamento dell’Amministrazione Rotice le due borgate hanno potuto contare su maggiori attenzioni. Come informa il Vicesindaco Giuseppe Basta, le operazioni di pulizia rifiuti e ripristino del decoro in questi giorni da parte di ASE Spa (precedute da quelle di sfalcio del verde pubblico dell’apposita squadra comunale), rappresentano l’ennesima azione volta a garantire la vivibilità per i residenti e la fruizione del territorio e delle sue peculiarità.