Tornano in classe docenti e personale Ata non vaccinati. Via anche l’obbligo delle mascherine

Così come segnala la circolare ministeriale, a firma del capo dipartimento Stefano Versari, il 15 giugno scorso è scaduto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Le norme per la gestione dell’emergenza Covid-19 scadono il 31 agosto e non saranno prorogate. Pertanto dal 1° settembre i docenti non vaccinati torneranno in cattedra.

“Abbiamo visto le indicazioni del Ministero della Salute. Non ci sarà bisogno di indossare le mascherine o di tenere il distanziamento. Queste linee guida sono un’interpretazione ottimistica per quanto riguarda l’accesso a scuola da parte del Ministero“, afferma il Presidente dell’Associazione Presidi di Roma Mario Rusconi.